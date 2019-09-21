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РИА Новости

В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

11:00 21.09.2019 (обновлено: 13:56 21.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа К2, принадлежащий центру научно-технических услуг "Динамика", упал возле населенного пункта Романцево в Рязанской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 8:35 произошло падение беспилотного летательного аппарата без последующего возгорания", — сказал собеседник агентства.
По его словам, разбившийся беспилотник принадлежит центру научно-технических услуг "Динамика".
Обстоятельства ЧП выясняются.
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