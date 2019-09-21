В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа К2, принадлежащий центру научно-технических услуг "Динамика", упал возле населенного пункта Романцево в Рязанской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 8:35 произошло падение беспилотного летательного аппарата без последующего возгорания", — сказал собеседник агентства.
По его словам, разбившийся беспилотник принадлежит центру научно-технических услуг "Динамика".
Обстоятельства ЧП выясняются.
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