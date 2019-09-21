Правительство одобрило проект о субсидиях регионам на соцдоплаты к пенсиям

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.