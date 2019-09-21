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РИА Новости

Правительство одобрило проект о субсидиях регионам на соцдоплаты к пенсиям

10:56 21.09.2019 (обновлено: 11:52 21.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В здании Государственной Думы РФ
Вчера, 10:14РИА Новости
В Госдуму внесли проект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии
Уточняется, что принятие законопроекта направлено на повышение эффективности и обеспечение своевременности предоставления целевой финансовой помощи в виде субсидий субъектам на выплату региональной соцдоплаты к пенсии для неработающих пенсионеров.
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