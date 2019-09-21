В Азовском море нашли пропавший катер с людьми

СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Катер, пропавший в пятницу в Азовском море с тремя членами экипажа на борту, найден, люди находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По информации ведомства, в пятницу в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту. В субботу катер был обнаружен, экипаж спасён.