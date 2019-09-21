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РИА Новости

В Азовском море нашли пропавший катер с людьми

10:53 21.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАзовское побережье
Азовское побережье
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Азовское побережье. Архивное фото
СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Катер, пропавший в пятницу в Азовском море с тремя членами экипажа на борту, найден, люди находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
По информации ведомства, в пятницу в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту. В субботу катер был обнаружен, экипаж спасён.
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"По информации капитана рыболовецкого судна, в 02.30 дрейфующий катер был обнаружен около их судна. Троих человек подняли на борт в удовлетворительном состоянии", - пояснил Гавриляк.
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