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РИА Новости

Открытие фестиваля "Круг света" в Москве

11:09 21.09.2019 (обновлено: 18:00 21.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев

Фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот".

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
1 из 10

Фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот".

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Гостям фестиваля показали световой мюзикл "Семь нот".

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
2 из 10

Гостям фестиваля показали световой мюзикл "Семь нот".

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света — 2019" на Гребном канале в Москве

 Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
3 из 10

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света — 2019" на Гребном канале в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев

Мультимедийное световое шоу на Гребном канале.

 Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
4 из 10

Мультимедийное световое шоу на Гребном канале.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Зрители международного фестиваля "Круг света" на Гребном канале.

 Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
5 из 10

Зрители международного фестиваля "Круг света" на Гребном канале.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

"Круг света" будет проходить в столице до 24 сентября.

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
6 из 10

"Круг света" будет проходить в столице до 24 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк "Коломенское", Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
7 из 10

В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк "Коломенское", Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев

В дни проведения фестиваля зрителей ждут пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
8 из 10

В дни проведения фестиваля зрителей ждут пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Образовательная программа фестиваля "Круг света" будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. За два дня гости смогут получить максимум знаний — от создания идеи проекта до его реализации.

 Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
9 из 10

Образовательная программа фестиваля "Круг света" будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. За два дня гости смогут получить максимум знаний — от создания идеи проекта до его реализации.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Кроме лекций, состоятся мастер-классы, которые позволят подготовленным специалистам получить практические навыки проектирования и разработки от зарубежных профессионалов.

Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
10 из 10

Кроме лекций, состоятся мастер-классы, которые позволят подготовленным специалистам получить практические навыки проектирования и разработки от зарубежных профессионалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль "Круг света" в МосквеМоскваФото
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