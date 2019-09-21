Открытие фестиваля "Круг света" в Москве

Фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот".
Фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот".
Гостям фестиваля показали световой мюзикл "Семь нот".
Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света — 2019" на Гребном канале в Москве
Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля "Круг света — 2019" на Гребном канале в Москве
Мультимедийное световое шоу на Гребном канале.
Зрители международного фестиваля "Круг света" на Гребном канале.
"Круг света" будет проходить в столице до 24 сентября.
В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк "Коломенское", Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.
В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк "Коломенское", Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.
В дни проведения фестиваля зрителей ждут пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.
В дни проведения фестиваля зрителей ждут пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.
Образовательная программа фестиваля "Круг света" будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. За два дня гости смогут получить максимум знаний — от создания идеи проекта до его реализации.
Образовательная программа фестиваля "Круг света" будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. За два дня гости смогут получить максимум знаний — от создания идеи проекта до его реализации.
Кроме лекций, состоятся мастер-классы, которые позволят подготовленным специалистам получить практические навыки проектирования и разработки от зарубежных профессионалов.
Кроме лекций, состоятся мастер-классы, которые позволят подготовленным специалистам получить практические навыки проектирования и разработки от зарубежных профессионалов.