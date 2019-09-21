Небольшой дождь и облачность ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"В Москве - облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе - плюс 9-11 градусов. Ветер западный, будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", - говорится на сайте.