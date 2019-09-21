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РИА Новости

Небольшой дождь и облачность ожидаются в Москве в субботу

10:43 21.09.2019 (обновлено: 10:44 21.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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"В Москве - облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе - плюс 9-11 градусов. Ветер западный, будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", - говорится на сайте.
Отмечается, что такая погода соответствует климатическим показателям второй декады октября.
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