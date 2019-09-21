Правительство одобрило проект о финансировании медпомощи в регионах

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о финансировании расходов бюджетов субъектов России на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статьи 34 и 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроект уточняет источник софинансирования расходов бюджетов субъектов России, возникающих при оказании ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, в медорганизациях субъектов РФ.