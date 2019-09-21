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РИА Новости

Правительство одобрило проект о финансировании медпомощи в регионах

10:43 21.09.2019 (обновлено: 10:50 21.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФармацевт-ассистент
Фармацевт-ассистент
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о финансировании расходов бюджетов субъектов России на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статьи 34 и 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект уточняет источник софинансирования расходов бюджетов субъектов России, возникающих при оказании ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, в медорганизациях субъектов РФ.
Уточняется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
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