Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке

Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил 1,5 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

"Прокуратура проводит проверку по факту пожара, произошедшего в крупном торговом центре города Владивостока", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание обнаружил охранник ТЦ, на момент возгорания посетителей там не было.

Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.

"Будет обращено внимание в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и так далее", - сказали в прокуратуре.

Представитель ведомства отметил, что прокуратура даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений, в том числе помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности.