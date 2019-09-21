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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке

10:33 21.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил 1,5 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.
"Прокуратура проводит проверку по факту пожара, произошедшего в крупном торговом центре города Владивостока", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание обнаружил охранник ТЦ, на момент возгорания посетителей там не было.
Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.
"Будет обращено внимание в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и так далее", - сказали в прокуратуре.
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
10:08Радио Sputnik
Последствия пожара в ТЦ во Владивостоке засняли на видео
Представитель ведомства отметил, что прокуратура даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений, в том числе помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности.
"По сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре города Владивостока", - сказал собеседник.
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Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
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