МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости, выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости", - говорится в сообщении.
Путин отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения.
"Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе", - добавляется в сообщении.