Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости

"Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе", - добавляется в сообщении.