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РИА Новости

Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости

10:17 21.09.2019 (обновлено: 10:18 21.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости, выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
27 августа, 09:03РИА Новости
Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой
"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости", - говорится в сообщении.
Путин отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения.
"Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе", - добавляется в сообщении.
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Армен СаркисянВладимир ПутинРоссияАрмения
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