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РИА Новости

"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

10:06 21.09.2019 (обновлено: 15:02 21.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.
Отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.
В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт.
После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Вчера, 09:04Сказано в эфире
"Не вполне адекватное понимание". Эксперт о позиции Киева по транзиту газаВ "Нафтогазе" оценили итоги трехсторонних консультаций по газу. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего хочет добиться украинская сторона.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах.
Перед встречей в Брюсселе министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".
В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России. Кроме того, Киев должен представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Россия также настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.
Объект газотранспортной системы Украины
17 сентября, 10:50РИА Новости
"Нафтогаз" договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
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МирНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Увеличили цену на транзит на 23%-?! Они хотят опять жить за счет России? Да и кто им даст прокачку 60 млрд на 10 лет??
21 сентября, 10:12
Владимир Наймушин
14442054
Я не сильно удивлюсь если наши клоуны контракт подпишут.
21 сентября, 10:42
Фома Неверующий
95313711
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