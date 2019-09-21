"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

Рабочий на газовой станции на Украине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.

Отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт.

После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах.

Перед встречей в Брюсселе министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".

В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России. Кроме того, Киев должен представить план модернизации своей газотранспортной системы.