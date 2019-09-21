На Урале потушили крупный пожар в производственном цеху

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Пожарные в Свердловской области потушили возгорание в производственном цеху на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 8.19 (6.19 мск). Ранее сообщалось, что в поселке Бобровский на площади 500 квадратных метров горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма. Позднее огонь был локализован на площади 2 тысячи "квадратов".

"Пожарные справились с огнем в поселке Бобровский Сысертского городского округа, в 10.35 (8.35 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

"Большая горючая загрузка цеха способствовала быстрому распространению огня. По уточненной информации, в горящем цехе производилась переработка древесины и производство пеллетов. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.