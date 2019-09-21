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РИА Новости

21 и 22 сентября изменится график движения в Москве

09:50 21.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ряд улиц в столице перекроют из-за проведения фестивалей, марафона и футбольного матча, также изменится график движения поездов МЦК для обновления инфраструктуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"В эти выходные в столице пройдет сразу несколько крупных фестивалей. В связи с этим в центре, на севере и западе столицы изменится схема движения транспорта. Кроме того, на МЦК увеличится интервал движения поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что связи с проведением городского осеннего мотофестиваля до 22 сентября участок от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улица Маши Порываевой будут полностью закрыты для водителей. В субботу с 3.00 до 23.59 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы. А с 11.15 нельзя будет проехать по Садовому кольцу. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.
В воскресенье для проведения Московского марафона перекроют часть центральных улиц города. В частности, нельзя будет проехать по Тверской от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара.
Движение перекроют 22 сентября и на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского с 17.00 до 22.00 из-за футбольного матча на стадионе ЦСКА.
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Уточняется, что с 20 по 22 сентября несколько станций МЦК изменили свой режим работы.
"Это необходимо для обновления инфраструктуры и последующего сокращения интервала движения поездов. В пятницу и субботу в 22.00 со станции Андроновка уйдет последний поезд, который проследует по кольцу со всеми остановками. Остальные составы будут проходить только часть маршрута. После 23.40 движение на МЦК прекратится", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в субботу поезда на МЦК начнут ходить с 5.50, а в воскресенье - с 5.44. До 7.30 они будут курсировать с интервалами до 40 минут.
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Инфраструктура - НовостиМосковское центральное кольцо (МЦК)Москва
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