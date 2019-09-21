ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.