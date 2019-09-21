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РИА Новости

ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

09:42 21.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 139 единиц", - добавил представитель ведомства.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
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