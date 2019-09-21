В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида

УФА, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщению, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами не берут в детский сад и не оформляют инвалидность, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды.

"По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования", — прокомментировали РИА Новости в башкирской прокуратуре.

В мэрии Стерлитамакского района РИА Новости сообщили, что родители девочки ранее не обращались к руководству детского сада села Алатаны, где проживает семья.