Бизнес-омбудсмен проконсультирует арендаторов сгоревшего ТЦ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина сообщила РИА Новости, что организует общий сбор арендаторов площадей сгоревшего ТЦ "Максим" во Владивостоке с привлечением налоговой службы, властей и прокуратуры.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил, по последним данным, 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона. Открытое горение ликвидировано.
"В понедельник предлагаю провести общее собрание арендаторов, чтобы мы могли квалифицированно проконсультировать", - сказала Шемилина РИА Новости на месте пожара.
По ее словам, она уже с утра общалась с предпринимателями и приехала к ТЦ, чтобы поговорить с теми, кто на месте.
"В понедельник пригласим специалистов, чтобы проинформировать бизнесменов. Сейчас главное - собрать пакет документов, чтобы потом претендовать на возможность возмещения ущерба. Также предпринимателей волнует вопрос охраны. Владельцы бутиков первого этажа боятся уходить, потому что не понимают, кто и как будет охранять их товар. Буду пытаться выяснять этот вопрос", - отметила она.
Шемилина уточнила, что как минимум бизнесменам будет оказана консультационная помощь. "В понедельник пригласим прокуратуру, налоговую, департамент экономики, лицензирования торговли. Это очень большой клубок проблем, в том числе социальных. Органы исполнительной власти должны подключиться, помочь людям. Если здесь порядка 160 арендаторов, то около 1 тысячи рабочих мест", - добавила она.