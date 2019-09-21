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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен проконсультирует арендаторов сгоревшего ТЦ во Владивостоке

09:27 21.09.2019 (обновлено: 09:33 21.09.2019)
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© Виталий АньковСотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
© Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина сообщила РИА Новости, что организует общий сбор арендаторов площадей сгоревшего ТЦ "Максим" во Владивостоке с привлечением налоговой службы, властей и прокуратуры.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил, по последним данным, 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона. Открытое горение ликвидировано.
"В понедельник предлагаю провести общее собрание арендаторов, чтобы мы могли квалифицированно проконсультировать", - сказала Шемилина РИА Новости на месте пожара.
По ее словам, она уже с утра общалась с предпринимателями и приехала к ТЦ, чтобы поговорить с теми, кто на месте.
"В понедельник пригласим специалистов, чтобы проинформировать бизнесменов. Сейчас главное - собрать пакет документов, чтобы потом претендовать на возможность возмещения ущерба. Также предпринимателей волнует вопрос охраны. Владельцы бутиков первого этажа боятся уходить, потому что не понимают, кто и как будет охранять их товар. Буду пытаться выяснять этот вопрос", - отметила она.
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
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Названа предположительная причина пожара в ТЦ во Владивостоке
Шемилина уточнила, что как минимум бизнесменам будет оказана консультационная помощь. "В понедельник пригласим прокуратуру, налоговую, департамент экономики, лицензирования торговли. Это очень большой клубок проблем, в том числе социальных. Органы исполнительной власти должны подключиться, помочь людям. Если здесь порядка 160 арендаторов, то около 1 тысячи рабочих мест", - добавила она.
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Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
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