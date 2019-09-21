МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Никто не имеет права определять СМИ в качестве пропагандистского, если оно официально работает на территории государства в его правовом поле, сказал РИА Новости заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.

"Вопрос статуса российских СМИ во Франции является для нас одним из приоритетных в общении с нашими французскими друзьями. Каждый раз мы включаем его в двустороннюю повестку встреч представителей России и Франции на самых разных уровнях. Неоднократно и наш президент выражал нашу позицию, состоящую в абсолютной недопустимости сегрегации СМИ по признаку либо принадлежности, либо непринадлежности к пропаганде. Кто имеет право вообще на, скажем так, определение СМИ в качестве пропагандистского в случае, если это СМИ официально и совершенно свободно оперирует на территории этого государства, имея на это право, находясь в правовом поле этого государства? Никто", — сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, МИД продолжает "пристально мониторить" положение Sputnik и RT во Франции.

"Будем прилагать системные, подчеркиваю, системные усилия в контактах с французской стороной по выправлению этой ситуации", — отметил Буякевич.

Дипломат добавил, что деятельность французских СМИ в России никак не ограничивается.

"Они вправе участвовать в любых мероприятиях, которые организуются как по линии администрации президента, так и по линии МИД, не говоря уже о Государственной думе и Совете Федерации, не испытывая при этом никакого политического давления. Их никто не демонизирует. Рассчитываем на то, что французская сторона вернется к соблюдению ею своих политических, правовых международных обязательств в сфере обеспечения свободы выражения мнений на своей же собственной территории. Полагаю, что это в интересах Французской Республики и их СМИ тоже", — подчеркнул он.

Говоря о возможном применении Россией зеркальных мер в отношении французских журналистов, дипломат заявил, что Москва не хотела бы воспользоваться этим правом.

"Мы не хотим идти на провокационном поводу французских властей — не знаю, на что они рассчитывают, — и наносить административный удар по французским СМИ. Но, конечно, это будет зависеть во многом от того, какую политику будет продолжать реализовывать французская сторона", — заключил он.

Российские СМИ на Западе

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.