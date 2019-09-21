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РИА Новости
Медиавойны

МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT

09:17 21.09.2019 (обновлено: 17:49 21.09.2019)
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© SputnikSputnik France
Sputnik France
© Sputnik
ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Никто не имеет права определять СМИ в качестве пропагандистского, если оно официально работает на территории государства в его правовом поле, сказал РИА Новости заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.
"Вопрос статуса российских СМИ во Франции является для нас одним из приоритетных в общении с нашими французскими друзьями. Каждый раз мы включаем его в двустороннюю повестку встреч представителей России и Франции на самых разных уровнях. Неоднократно и наш президент выражал нашу позицию, состоящую в абсолютной недопустимости сегрегации СМИ по признаку либо принадлежности, либо непринадлежности к пропаганде. Кто имеет право вообще на, скажем так, определение СМИ в качестве пропагандистского в случае, если это СМИ официально и совершенно свободно оперирует на территории этого государства, имея на это право, находясь в правовом поле этого государства? Никто", — сказал собеседник агентства.
По словам дипломата, МИД продолжает "пристально мониторить" положение Sputnik и RT во Франции.
"Будем прилагать системные, подчеркиваю, системные усилия в контактах с французской стороной по выправлению этой ситуации", — отметил Буякевич.
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Дипломат добавил, что деятельность французских СМИ в России никак не ограничивается.
"Они вправе участвовать в любых мероприятиях, которые организуются как по линии администрации президента, так и по линии МИД, не говоря уже о Государственной думе и Совете Федерации, не испытывая при этом никакого политического давления. Их никто не демонизирует. Рассчитываем на то, что французская сторона вернется к соблюдению ею своих политических, правовых международных обязательств в сфере обеспечения свободы выражения мнений на своей же собственной территории. Полагаю, что это в интересах Французской Республики и их СМИ тоже", — подчеркнул он.
Говоря о возможном применении Россией зеркальных мер в отношении французских журналистов, дипломат заявил, что Москва не хотела бы воспользоваться этим правом.
"Мы не хотим идти на провокационном поводу французских властей — не знаю, на что они рассчитывают, — и наносить административный удар по французским СМИ. Но, конечно, это будет зависеть во многом от того, какую политику будет продолжать реализовывать французская сторона", — заключил он.
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Российские СМИ на Западе

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Несколько западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также французский президент обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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21 июня, 17:30РИА Новости
Исследование показало рост аудитории Sputnik и RT во Франции
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МедиавойныМаксим БуякевичМИД РФФранцияРоссияВ мире
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