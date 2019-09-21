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РИА Новости

СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

09:12 21.09.2019 (обновлено: 17:49 21.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
По словам источника издания, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, в разговорах с ним Трамп называл действия США на украинском направлении "бессмысленными".
Президент также считает, что такая политика вызывает раздражение России.

"Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?" — утверждает собеседник газеты.

Ранее Washington Post сообщала, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, подал жалобу на "тревожный разговор" Трампа с неназванным иностранным лидером. Отмечалось, что за две недели до этого Трамп общался с Зеленским и якобы что-то ему пообещал.
Президент США назвал эту новость фейком.
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Дональд ТрампThe Washington PostСШАВ мире
Популярные комментарии
а еще на Украине именно неонацистский и колониальный режим и только его силовая денацификация может решить проблему и принести мир на Донбасс.
21 сентября, 09:18
АОАлександр Орлов
8710007
и даже при Трампе властью на Украине во многом управляют американцы и мало того, западные посольства и фонды курируют проведение лгбт-содомитских "парадов",в которых лично участвуют западные дипломаты в нарушение Венской Конвенции.
21 сентября, 09:17
АОАлександр Орлов
8110016
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