СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
По словам источника издания, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, в разговорах с ним Трамп называл действия США на украинском направлении "бессмысленными".
Президент также считает, что такая политика вызывает раздражение России.
"Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?" — утверждает собеседник газеты.
Ранее Washington Post сообщала, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, подал жалобу на "тревожный разговор" Трампа с неназванным иностранным лидером. Отмечалось, что за две недели до этого Трамп общался с Зеленским и якобы что-то ему пообещал.
Президент США назвал эту новость фейком.