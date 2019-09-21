СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

По словам источника издания, бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, в разговорах с ним Трамп называл действия США на украинском направлении "бессмысленными".

"Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?" — утверждает собеседник газеты.

Ранее Washington Post сообщала, что сотрудник американской разведки, находящийся на Украине, подал жалобу на "тревожный разговор" Трампа с неназванным иностранным лидером. Отмечалось, что за две недели до этого Трамп общался с Зеленским и якобы что-то ему пообещал.