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РИА Новости

МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ

09:08 21.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Западные страны вместо инклюзивного глобального проекта по разрешению проблем журналистики в мире создают разделительные линии между журналистами, что может привести к своего рода холодной войне в информационной сфере, сказал РИА Новости заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.
"В последние дни в ходе проведения мероприятий на площадках различных международных организаций Великобритания совместно с Канадой продвигают озвученный в ходе Лондонской конференции в июле этого года призыв к присоединению к глобальной медиакомпании этих государств в целях защиты прав журналистов, обеспечения свободы выражения мнений. То же самое мы услышали в ходе заседания "группы друзей" по вопросам безопасности журналистов на площадке ЮНЕСКО в Париже, где канадский постпред при этой организации выступила с краткой презентацией по итогам этой конференции и анонсировала развитие финансового фонда на площадке ЮНЕСКО в поддержку этой глобальной инициативы", - рассказал дипломат.
Он напомнил, что принять участие в конференции в Лондоне в июле 2019 года пытались и представители России - как официальные лица, так и представители таких российских СМИ, в частности RT и Sputnik, однако они не были допущены к мероприятию.
"В ответ на простые вопросы о том, что лежит в основе критерия определения тех, кто в состоянии принять участие в этой инициативе, ни британцы, ни канадцы внятно ответить не могут. На наш взгляд ответ очевиден: критерий один, это политическая лояльность редакционной политики тех СМИ, которые принимают участие в этой инициативе, и в случае с государствами, это необходимость разделения неких общих ценностей, которые, очевидно, основаны, в свою очередь, на политической лояльности Западу и западоцентричным государствам", - отметил Буяевич.
Он добавил, что "нас это не может не тревожить".
"Потому что, на наш взгляд, вместо некоего инклюзивного глобального проекта, который действительно попытался бы разрешить проблемы журналистики в мире, которых сейчас немало - это и массированный рост дезинформации, и падение этических стандартов в журналистике, - создается очередная разделительная линия между журналистами, между профессионалами от медиа, которая вслед за ростом политической напряженности неизбежно приведет к своего рода холодной войне в информационной сфере. Россия в этом не заинтересована", - подчеркнул собеседник агентства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Дипломат отметил, что в ходе встречи в Париже заявил коллегам о том, что "в Российской Федерации концепция медиаплюрализма - это не альтруизм, а простое понимание того факта, что гораздо проще обеспечить конкретную среду, в которой представители разных СМИ с разной политической повесткой и редакционной политикой создавали бы такой медиапродукт, который просто бы конкурировал за аудиторию, тем самым усиливая именно концепцию обеспечения свободы выражения мнения".
"Наши западные партнеры, к сожалению, идут по пути постепенного введения гражданской цензуры на деятельность СМИ, которые отражают, если угодно, альтернативную официальной точку зрения. И в этом отношении соответствующую озабоченность мы высказываем не только на площадке ЮНЕСКО, но и в рамках ОБСЕ, в рамках ООН, в рамках Совета Европы. Внятного ответа западной стороны о том, почему это происходит, почему одни СМИ могут посещать некие мероприятия, связанные с глобальными инициативами Великобритании и Канады, а другие - нет, нет", - добавил он.
По словам Буякевича, "ответ очевиден". "Ответ, с нашей точки зрения, в общем-то, очевиден. И это очень плохо, потому что, во-первых, вступает в прямое противоречие с имеющимися, в частности, в Великобритании и Канады международно-правовыми и политико-правовыми обязательствами обеспечения свободы выражения мнений и обеспечения доступа к любого рода информации как для граждан этих государств, так и - не только к информации медийных структур, но и к информационному обмену между самими гражданами. Нам известно, что в последнее время западные государства стремятся к выработке и внедрению в цифровой сегмент информационной среды таких алгоритмов индексации поисковых запросов пользователей, которые на самом начальном этапе запроса попросту отсекали бы пользователей интернета от, скажем так, в кавычках "неправильной информации", от тех новостных источников, которые не разделяют официальные подходы западных столиц", - сказал он.
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Эксперт: "откровенный бред" западных СМИ о России вызывает у людей вопросПо данным опроса "Sputnik.Мнения", почти каждый второй житель западных стран не верит новостям своих СМИ о России. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса, отметив, что не всю информацию о нашей стране люди получают из прессы.
Замдиректора ДИП МИД РФ подчеркнул, что в России видят, как эта тенденция усиливается, и делают все возможное, чтобы повернуть ее вспять.
"В декабре прошлого года в Милане на совещании министров иностранных дел стран ОБСЕ мы приняли, приложив серьезные к тому усилия, решение по безопасности журналистов. Это было тем компромиссом, который, как мы надеялись, ляжет в основу своего рода разрядки в информационной среде, но, к сожалению, получается наоборот. Наши западные партнеры пока, очевидно, не готовы к каким-то компромиссам, не готовы к консолидации усилий ключевых государств мира к тому, чтобы выработать совместные ответы на имеющиеся вызовы в информационной среде. Будем продолжать работать", - заключил он.
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Максим БуякевичМедиавойныМИД РФРоссия
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