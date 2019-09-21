Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале " Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале " Россия 1 " поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения Cуда ЕС по газопроводу OPAL Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты.

"И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", — попыталась сыронизировать украинская журналистка.

Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.

"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", — добавила ведущая.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года.