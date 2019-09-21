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РИА Новости

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России

09:05 21.09.2019 (обновлено: 17:12 21.09.2019)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения Cуда ЕС по газопроводу OPAL Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты.
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История трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу
"И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", — попыталась сыронизировать украинская журналистка.
Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.

"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", — добавила ведущая.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года.
Глава Минэнерго Александр Новак добавил, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".
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OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
7986916141882
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Ольга СкабееваOPAL (газопровод)ГазпромЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сами же приглашают на шоу всяких мерзких личностей и майданных неонацистов для "рейтингов", а потом удивляются их мерзким высказываниям. Россия может и через Беларусь прокачать объем газа, и есть еще СП-1 уже сейчас.
21 сентября, 09:15
АОАлександр Орлов
175110018
Как-то слабенько она "поставила на место", бездоказательно.
21 сентября, 09:29
Адам Ваксель
889016379
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