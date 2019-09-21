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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

09:02 21.09.2019 (обновлено: 16:19 21.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.
Рождество Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Относится к числу двунадесятых праздников.
Города России. Керчь
19 января 2017, 10:50РИА Недвижимость
Старинный барельеф Богородицы с младенцем нашли в КерчиАрхеологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.
286803213
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Религия и мировоззрениеРоссия
Популярные комментарии
Поздравляю всех с Великим Праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Счастья вам!.
21 сентября, 09:27
lyuda.terenteva.55
14140007
Да-а! Оказывается Иоаким был с рогами. Анна ему наставила, а он глупец поверил её словоблудию? Так вот почему у нас так популярно словоблудие нынче. ))
21 сентября, 09:36
НпНе помню dedushka
74004132
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