Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.

По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.