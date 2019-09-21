МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.

"Американцам стоит признать, что (их) санкционная политика – это политика, потерпевшая поражение. Чрезмерное ее использование и превращения доллара в оружие поставили под серьезный вопрос репутацию США и их экономики в международном сообществе", - сказал Мусави, отметив, что в объявленных санкциях нет ничего нового – это "старые санкции в новом виде".

По словам официального представителя МИД Ирана, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.

Мусави также призвал страны мира подумать над новым торгово-экономическим порядком, в котором воздействие "враждебных" действий США на развитие и свободную международную торговлю свелось бы к минимуму.