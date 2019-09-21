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РИА Новости

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

08:52 21.09.2019 (обновлено: 09:15 21.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.
"Американцам стоит признать, что (их) санкционная политика – это политика, потерпевшая поражение. Чрезмерное ее использование и превращения доллара в оружие поставили под серьезный вопрос репутацию США и их экономики в международном сообществе", - сказал Мусави, отметив, что в объявленных санкциях нет ничего нового – это "старые санкции в новом виде".
По словам официального представителя МИД Ирана, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.
Мусави также призвал страны мира подумать над новым торгово-экономическим порядком, в котором воздействие "враждебных" действий США на развитие и свободную международную торговлю свелось бы к минимуму.
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США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.
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