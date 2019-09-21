Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Филипп Алексеев устроил аварию на МКАД. Об этом сообщил телеканал " Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Филипп Алексеев устроил аварию на МКАД. Об этом сообщил телеканал " Россия-24 ".

Мужчина ехал в автомобиле каршеринга по обочине, пристроившись за машиной скорой помощи.

По словам очевидцев, он задел мотоциклиста, которого от удара отбросило на другой автомобиль. Алексеев продолжил движение, проехав по колесу мотоцикла. Его догнали байкеры и остановили.