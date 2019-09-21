В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 20 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Красный Яр и Калиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.