Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Максим" во Владивостоке, который загорелся в субботу утром, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил, по уточнённым данным, 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона.
"На 13.25 подана ликвидация открытого горения", - сказал собеседник.
По его словам, на пожаре продолжают работы 71 человек, 8 единиц техники. Ведётся проливка и разборка конструкций, пожарные ищут скрытые очаги, где может продолжаться тление.