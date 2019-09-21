Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в цеху в Свердловской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что горел цех по обработке древесины.

Ранее в ведомстве сообщили, что цех по производству кошачьего корма горит в Сысертском городском округе Свердловской области.

"В 09.33 по местному времени пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. По уточненной информации, горит не цех по производству кошачьего корма, а цех по обработке древесины", - сказал собеседник агентства.