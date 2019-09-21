Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T08:29Z
https://ria.ru/20190921/1558952693.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:88:1920:1168_1036x0_80_0_0_ca5ebedcee69d17db8f8b50f3b31b19e.jpg
РИА Новости

Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"

08:13 21.09.2019 (обновлено: 08:29 21.09.2019)
672
© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в цеху в Свердловской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что горел цех по обработке древесины.
Ранее в ведомстве сообщили, что цех по производству кошачьего корма горит в Сысертском городском округе Свердловской области.
"В 09.33 по местному времени пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. По уточненной информации, горит не цех по производству кошачьего корма, а цех по обработке древесины", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
07:55РИА Новости
В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
111012
Обсудить 1
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
Лента
новостей
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
Sputnik France
МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
Константин Косачев
Косачев прокомментировал усиление контингента США на Ближнем Востоке
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
Требовавшие выплатить зарплату украинские шахтеры поднялись на поверхность
Мокрый снег
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Лента новостейМолния