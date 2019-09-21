В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск), он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона.