В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Площадь пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке, по уточненным данным, составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС России.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск), он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона.
"По уточненным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.