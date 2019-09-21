В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в ночь на воскресенье из-за заморозков, это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 1:00 до 7:00 22 сентября.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра. Это предупреждение действует 24 часа начиная с 21:00 субботы.

В воскресенье в Москве и области ожидается до пяти-семи градусов тепла, облачность, дождь, мокрый снег, скорость ветра достигнет семи-двенадцати метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, что в европейскую часть страны пришел циклон из Скандинавии, который принес с собой дожди, сильный ветер и снег, что провоцирует резкие колебания температуры и давления.

В начале следующей недели сохранится холодная погода, возможны дожди.