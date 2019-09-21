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РИА Новости

Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке

07:50 21.09.2019 (обновлено: 13:21 21.09.2019)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с последствиями пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Ролик опубликован на YouTube-канале K Ignatovich.
На записи, сделанной с беспилотника, видно, что крыша здания выгорела, один из ее участков, возможно, обвалился. При этом оценить масштаб разрушений не позволяет сильное задымление. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
03:45РИА Новости
У горящего ТЦ во Владивостоке возникла большая пробка
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался около 6:00 (23:00 пятницы по московскому времени) и охватил полторы тысячи квадратных метров. По данным спасателей, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах города, торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра выгорели. Собеседник агентства уточнил, что "относительно уцелел" первый этаж здания.
Возгорание локализовано, пострадавших нет. В краевом управлении МЧС сообщили РИА Новости, что пока рано говорить о полном уничтожении торгового центра.
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
02:12РИА Новости
Внутренние конструкции горящего во Владивостоке ТЦ частично обрушились
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Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
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