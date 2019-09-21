Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с последствиями пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Ролик опубликован на YouTube-канале K Ignatovich.

На записи, сделанной с беспилотника, видно, что крыша здания выгорела, один из ее участков, возможно, обвалился. При этом оценить масштаб разрушений не позволяет сильное задымление. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался около 6:00 (23:00 пятницы по московскому времени) и охватил полторы тысячи квадратных метров. По данным спасателей, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах города, торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра выгорели. Собеседник агентства уточнил, что "относительно уцелел" первый этаж здания.