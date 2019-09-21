В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цех по производству кошачьего корма загорелся на площади 500 квадратных метров в Сысертском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"В поселке Бобровском на площади 500 квадратных метров горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма на улице Чернавской", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение пожара осложняется отсутствием источников воды вблизи горящего здания. Воду подвозят от реки Исеть в трех километрах от места пожара.