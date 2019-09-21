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РИА Новости

В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма

07:40 21.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цех по производству кошачьего корма загорелся на площади 500 квадратных метров в Сысертском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в субботу.
"В поселке Бобровском на площади 500 квадратных метров горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма на улице Чернавской", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение пожара осложняется отсутствием источников воды вблизи горящего здания. Воду подвозят от реки Исеть в трех километрах от места пожара.
Борьбу с огнем ведут 28 человек и 10 единиц техники.
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