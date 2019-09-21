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РИА Новости

Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России

07:08 21.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, отметив, что это неизбежный процесс.
Заявление о санкциях против России Пристайко сделал в пятницу в интервью украинским СМИ. По мнению министра, антироссийские ограничения "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
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"Глава МИД Украины Пристайко констатировал "деградацию санкций" Запада. Она неизбежна", – написал Пушков в твиттере.
По его словам, только в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия каких-либо контактов с Москвой.
"Для ведущих стран Запада такая политика нереальна - вес и роль России слишком велики", - заключил сенатор.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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