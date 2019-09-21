Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, отметив, что это неизбежный процесс.

Заявление о санкциях против России Пристайко сделал в пятницу в интервью украинским СМИ. По мнению министра, антироссийские ограничения "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

"Глава МИД Украины Пристайко констатировал "деградацию санкций" Запада. Она неизбежна", – написал Пушков в твиттере

По его словам, только в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия каких-либо контактов с Москвой.

"Для ведущих стран Запада такая политика нереальна - вес и роль России слишком велики", - заключил сенатор.