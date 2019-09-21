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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля

06:38 21.09.2019 (обновлено: 11:02 21.09.2019)
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МЕХИКО, 21 сен — РИА Новости. Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес продемонстрировал в ходе телеэфира с участием главы государства Николаса Мадуро видеозаписи, на которых лидеры наркокартеля Los Rastrojos ("Молодняк") подвозят председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо к правительственному вертолету, где их встречает губернатор колумбийского города и сопровождают спецслужбы этой страны.
Как отметил Родригес, встречавшие Гуаидо члены наркокартеля разыскиваются Интерполом.

"Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный Босс. <...> Эти люди и передали Хуана Гуаидо эскорту (президента Колумбии. — Прим. ред.) Ивана Дуке", — заявил Родригес.

По мнению Мадуро, инициатива привлечь бандитов к операции по переправке Гуаидо исходила от президента Колумбии. "Надеюсь, конгресс и другие учреждения начнут расследование этого факта", — добавил президент.
Ранее Хорхе Родригес сообщал о задержании члена картеля Los Rastrojos Ивана Поссо по прозвищу "Нандито", а также демонстрировал видеозапись его показаний об участии операции по незаконной переправке Гуаидо в Колумбию в феврале.
В четверг генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб опубликовал новые снимки Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos ("Молодняк") и заявил, что преступники ликвидируют свидетелей переправки оппозиционного лидера в Колумбию.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе. 29 марта 2019
Вчера, 00:49РИА Новости
США не обеспокоены возможными связями Гуаидо с наркоторговцами в Колумбии
Прокуратура Венесуэлы ведет расследование событий 23 февраля, по изначальной версии обвинителей, имел место преступный сговор Хуана Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Los Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.
Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте, Боливия, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сделать с ним фото.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с Соединенными Штатами заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США.
Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
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Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоИван ДукеНиколас МадуроКолумбияВ мире
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Все грязные операции ЦРУ в южной и латинской америке финансируются на деньгами от продажи наркотиков. У Тома Круза даже есть фильм на эту тему, называется «Сделано в Америке».
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