В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля

МЕХИКО, 21 сен — РИА Новости. Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес продемонстрировал в ходе телеэфира с участием главы государства Николаса Мадуро видеозаписи, на которых лидеры наркокартеля Los Rastrojos ("Молодняк") подвозят председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо к правительственному вертолету, где их встречает губернатор колумбийского города и сопровождают спецслужбы этой страны.

Как отметил Родригес, встречавшие Гуаидо члены наркокартеля разыскиваются Интерполом.

"Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный Босс. <...> Эти люди и передали Хуана Гуаидо эскорту (президента Колумбии. — Прим. ред.) Ивана Дуке", — заявил Родригес.

По мнению Мадуро, инициатива привлечь бандитов к операции по переправке Гуаидо исходила от президента Колумбии. "Надеюсь, конгресс и другие учреждения начнут расследование этого факта", — добавил президент.

Ранее Хорхе Родригес сообщал о задержании члена картеля Los Rastrojos Ивана Поссо по прозвищу "Нандито", а также демонстрировал видеозапись его показаний об участии операции по незаконной переправке Гуаидо в Колумбию в феврале.

В четверг генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб опубликовал новые снимки Гуаидо с предполагаемыми членами банды Los Rastrojos ("Молодняк") и заявил, что преступники ликвидируют свидетелей переправки оппозиционного лидера в Колумбию.

Прокуратура Венесуэлы ведет расследование событий 23 февраля, по изначальной версии обвинителей, имел место преступный сговор Хуана Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Los Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.

Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте, Боливия, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сделать с ним фото.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с Соединенными Штатами заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США.