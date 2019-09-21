Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T06:17Z
https://ria.ru/20190921/1558952114.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1036x0_80_0_0_f8eec886bb9c70ace74f2f06f2699741.jpg
РИА Новости

Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне

06:17 21.09.2019
1255
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Китайская сторона считает конструктивной прошедшую на этой неделе встречу переговорщиков КНР и США по торговым вопросам, стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая.
"Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне и условились поддерживать контакты по данному вопросу".
Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Вчера, 20:34РИА Новости
США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров
220002
Обсудить 0
Министерство коммерции КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Денежные купюры России и США
Страны ЕАЭС гармонизируют валютный контроль к 2024 году
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Отношения России и Армении развиваются поступательно, заявил Медведев
Рига
Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец
Лента
новостей
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Видеозапись, на которой лидеры наркокартеля Los Rastrojos подвозят председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо к правительственному вертолету
В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
В МИД связали глобальную безопасность с развитием отношений с Китаем
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров
Катера береговой охраны США во время поисковых работ на месте гибели корейского судна Орион-501
США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния