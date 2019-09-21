Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне

ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Китайская сторона считает конструктивной прошедшую на этой неделе встречу переговорщиков КНР и США по торговым вопросам, стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая.

"Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне и условились поддерживать контакты по данному вопросу".