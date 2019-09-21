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РИА Новости

Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео

05:48 21.09.2019 (обновлено: 14:46 21.09.2019)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
На кадрах видна не только стрельба из комплексов, но и последствия их применения.
ТОС-1 "Буратино" — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. Предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") — самоходная реактивная установка разминирования, созданная для проделывания ходов в противотанковых минных полях во время боя.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Всего в "Центре-2019" принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
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Вчера, 14:30РИА Новости
Министр обороны Китая высоко оценил организацию учений "Центр-2019"
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Вооруженные силы РФЦентральный военный округРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Внушает. Но с войнами на Земле пора завязывать. Есть общечеловеческие проблемы и их нужно решать совместно. Только нужно капиталистический строй сменить для начала.
21 сентября, 06:23
ЛКЛысый Кучерявый
2520007
А почему все Солнцепеки заряжены дымом разного цвета? Светло-серый, темно-серый, желтоватый, зеленоватый, коричневатый? В армии все должно быть единообразно. Неужели не нашлось такого количества ракет с одинаковым дымом? Нет, ну я понимаю, что это не совсем важно, но тем не менее, это вопрос принципа.
21 сентября, 07:45
Naum Vygodsky
0720025
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