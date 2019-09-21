Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео

На кадрах видна не только стрельба из комплексов, но и последствия их применения.

ТОС-1 "Буратино" — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. Предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Всего в "Центре-2019" принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.