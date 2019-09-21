Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Ходейды может свидетельствовать о том, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты страны, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее сообщалось, что в пятницу арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".

"Учитывая, что саудовский режим необоснованно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что сегодня они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене, нарушив режим прекращения огня, установленный при посредничестве ООН", — написал Зариф в твиттере.

"Понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии", — заключил глава МИД Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.