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РИА Новости

Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф

05:38 21.09.2019 (обновлено: 16:14 21.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Ходейды может свидетельствовать о том, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты страны, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее сообщалось, что в пятницу арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".

"Учитывая, что саудовский режим необоснованно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что сегодня они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене, нарушив режим прекращения огня, установленный при посредничестве ООН", — написал Зариф в твиттере.

"Понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии", — заключил глава МИД Ирана.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСаудовская АравияИранСШАВ мире
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