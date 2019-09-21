Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели в ходе сильного пожара, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.
Собеседник агентства уточнил, что "относительно уцелел" первый этаж здания.
В краевом управлении МЧС сообщили РИА Новости, что пока рано говорить о полном уничтожении торгового центра.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался около 06.00 (23.00 пятницы мск) и охватил тысячу квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет.
По данным спасателей, очаг возгорания находился в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона.