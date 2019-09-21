На "штурм" Зоны 51 собралось более двух тысяч человек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более двух тысяч человек прибыло на "штурм" секретной военной базы Зона 51 в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал Более двух тысяч человек прибыло на "штурм" секретной военной базы Зона 51 в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW

Ранее сообщалось, что у военной базы Зона 51 в американском штате Невада собралось около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают: "Пришельцы! Пришельцы!"

По данным телеканала, мероприятия проходили в поселениях Рейчел (с общим населением менее 60 человек) и Хайко.

В июле около двух миллионов человек записались на Facebook на "штурм" американской военной базы Зона 51, чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.