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РИА Новости

На "штурм" Зоны 51 собралось более двух тысяч человек

04:38 21.09.2019 (обновлено: 13:50 21.09.2019)
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© AP Photo / John LocherЛюди во время штурма "Зоны 51"
Люди во время штурма Зоны 51
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более двух тысяч человек прибыло на "штурм" секретной военной базы Зона 51 в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
Ранее сообщалось, что у военной базы Зона 51 в американском штате Невада собралось около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают: "Пришельцы! Пришельцы!"
По данным телеканала, мероприятия проходили в поселениях Рейчел (с общим населением менее 60 человек) и Хайко.
В июле около двух миллионов человек записались на Facebook на "штурм" американской военной базы Зона 51, чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.
Зона 51 в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Граница военной базы Зона 51 в США
Вчера, 18:46РИА Новости
В США двух человек задержали у секретной "Зоны 51"
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СШАВ мире
Популярные комментарии
М-да...А еще называют себя образованными людьми,нацией превосходящей других...
21 сентября, 06:35
Niki Niki
352010210
Прямо завидую. У нас бы за один призыв к штурму базы посадили бы лет на 10 за экстремизм. А может и больше. И всех рядом проходищих даже не знаю, чтобы с ними сделали. Если уж на мирной демонстрации просто в центре Москвы избивали и арестовывали. То всех рядом с военной базой... Страшно даже представить...
21 сентября, 09:59
ЕЮЕлена Ю
11400030
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