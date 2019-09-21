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РИА Новости

Власти США одобрили запросы Apple на исключение из пошлин против Китая

04:11 21.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Торговое представительство США одобрило запросы компании Apple на исключение из новых пошлин на товары из Китая при приобретении деталей для компьютеров MacPro, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, который выступает против послаблений, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.
В июле Трамп заявил, что не будет делать исключения в части взимания пошлин для продукции Apple, которая производит запчасти для MacPro в Китае. Он отметил, что компания может избежать потерь, если полностью перенесет свое производство в США. Позже он заявил журналистам, что ожидает заявления Apple о планах по строительству завода в штате Техас.
Согласно заявлению торгпредства США, 10 из 15 запросов Apple на исключение из 25% пошлин на товары из Китая были одобрены. В частности, послабления касаются внешних компонентов, компьютерных мышей Magic Mouse, трекпадов Magic Trackpad, а также на некоторых ключевых внутренних элементов для MacPro. Остальные запросы компании находятся на стадии рассмотрения.
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В торгпредстве заявили, что при принятии решения учитывалось, возможно ли производство данных компонентов за пределами Китая, являются ли они стратегически важными или связанными с китайскими промышленными программами, а также будут ли пошлины наносить серьезный экономический ущерб компании или интересам США.
Apple Inc. начала собирать в Китае компьютеры MacPro девять лет назад. До этого американская компания производила их в США. Заказы на производство MacPro в КНР получила Quanta Computer Inc.
К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика терпит большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.
Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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Дональд ТрампAppleКитайСШАЭкономика
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