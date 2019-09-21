Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

На фотографии заметны красные пятна на щеках, подбородке и лбу 38-летней знаменитости.
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“If you have psoriasis, you can't let it ruin your life or get the best of you." @kimkardashian is getting personal, sharing her psoriasis journey and how she handles life with the autoimmune disease. Read more about what works and how she deals daily with the diagnosis at the link in bio. ⠀ 📷: @kimkardashian⠀ #pooshtheboundaries
В интервью для Poosh Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с болезнью 13 лет назад из-за осложнений после обыкновенной простуды. Периодически ей удается избавиться на время от псориаза, но затем он появляется вновь.
При этом телезвезда призналась, что сейчас она принимает себя такой, какая она есть, и чувствует себя комфортно.
Ранее Кардашьян она выложила видео, на котором были также видны симптомы псориаза, однако тогда они покрывали только щеки телезвезды.
Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание, поражающее, в первую очередь, кожу. Считается, что природа этого заболевания аутоиммунная. Обычно недуг проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.