Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила селфи без макияжа, на котором видны последствия псориаза. Ее снимок опубликован в Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила селфи без макияжа, на котором видны последствия псориаза. Ее снимок опубликован в инстаграм -аккаунте Poosh (проект о красоте и здоровье, запущенный сестрой Ким Кортни Кардашьян — ред.).

На фотографии заметны красные пятна на щеках, подбородке и лбу 38-летней знаменитости.

интервью для Poosh Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с болезнью 13 лет назад из-за осложнений после обыкновенной простуды. Периодически ей удается избавиться на время от псориаза, но затем он появляется вновь.

При этом телезвезда призналась, что сейчас она принимает себя такой, какая она есть, и чувствует себя комфортно.

Ранее Кардашьян она выложила видео, на котором были также видны симптомы псориаза, однако тогда они покрывали только щеки телезвезды.