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РИА Новости

Ученые разработают технологию создания новых "ядерных" лекарств от рака

04:01 21.09.2019
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалистам Курчатовского института предстоит разработать и опробовать методику производства новых эффективных препаратов для "адресного" лечения рака, используя достижения молекулярной биологии и ядерных технологий.
Как следует из материалов на сайте госзакупок, Курчатовский институт выполнит эту работу по заказу компании "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом").
Возможность "адресного" воздействия на опухолевые ткани - важнейшая проблема современной онкологии. Целевая доставка лекарств к раковым клеткам позволяет существенно снизить дозы препаратов для лечения, а также уменьшить побочное воздействие на здоровые ткани.
В рамках нынешнего проекта в качестве терапевтической основы лекарственных препаратов будут использованы радиоактивные изотопы лютеций-177 (Lu-177) и свинец-212 (Pb-212), которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими радиозотопами - относительно небольшим периодом полураспада, достаточно высокой энергией и при этом малой длиной пробега излучаемых частиц. Это в совокупности позволяет гораздо эффективнее уничтожать злокачественные опухоли, практически не повреждая здоровые клетки. Сейчас в России нет зарегистрированных препаратов на основе Lu-177 и Pb-212.
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"Разрабатываемый инновационный радиофармацевтический препарат может быть эффективно использован при лечении рака груди, печени, простаты, кожных покровов, а также для паллиативного лечения рака костей и других заболеваний", - говорится в техническом задании на работу.
Сейчас в медицине для "нацеливания" препаратов на раковые клетки широко используются так называемые моноклональные антитела. В нынешнем проекте вместо них планируется использовать белок DARPin9_29, очень эффективно "распознающий" молекулы белка HER2/neu, расположенные на поверхности опухолевых клеток, и являющиеся маркером агрессивности различных раковых опухолей.
Согласно техническому заданию, ученые Курчатовского института должны разработать опытную технологию получения радиофармпрепаратов направленного действия на основе лютеция-177 и свинца-212, испытать созданные препараты на лабораторных животных и обосновать возможность создания промышленной технологии производства таких препаратов.
Работы в области ядерной медицины - одно из основных направлений деятельности Курчатовского института. Его ученые разрабатывают ядерные технологии медицинского назначения, занимаются получением новых веществ, являющихся действующим началом радиофармацевтических препаратов.
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Курчатовский институтРоссияРИА Наука
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