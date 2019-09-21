Власти выделят средства на восстановление заповедников в Приамурье

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на восстановление подтопленных заповедников Приамурья в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка в Амурском крае, конкретная сумма будет определена позднее, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что практически вся территория заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае - почти 103 600 га - находится в зоне паводка на реке Амур, экологи опасаются за растения и животных, среди которых есть и краснокнижные. Этим летом в результате наводнения в Амурской области затопило и заповедник "Норский" в Селемджинском районе.

"Конечно, они будут в рамках мероприятий по восстановлению Амурского края (выделяться - ред.)", - сказал Кобылкин в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что объем средств, который пойдет конкретно на эти цели, еще не определен. "Мы определимся сейчас, посмотрим", - добавил министр.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.