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РИА Новости

Власти выделят средства на восстановление заповедников в Приамурье

03:52 21.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на восстановление подтопленных заповедников Приамурья в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка в Амурском крае, конкретная сумма будет определена позднее, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Ранее сообщалось, что практически вся территория заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае - почти 103 600 га - находится в зоне паводка на реке Амур, экологи опасаются за растения и животных, среди которых есть и краснокнижные. Этим летом в результате наводнения в Амурской области затопило и заповедник "Норский" в Селемджинском районе.
"Конечно, они будут в рамках мероприятий по восстановлению Амурского края (выделяться - ред.)", - сказал Кобылкин в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
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Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.
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