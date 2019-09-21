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РИА Новости

США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс

03:50 21.09.2019
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSПанорама, сделанная марсоходом Curiosity на хребте Rock Hall
Панорама, сделанная марсоходом Curiosity на хребте Rock Hall
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Панорама, сделанная марсоходом Curiosity на хребте Rock Hall. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
В мае и августе ЕКА провело в Швеции испытания парашютной системы, которой в 2021 году предстоит доставить на Марс десантный модуль ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, так что макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.
"Когда была авария (на Марсе европейского посадочного модуля) Schiaparelli в 2016 году, уже тогда была рекомендация комиссии, расследовавшей ее причины, учесть опыт, который имеется у НАСА. Мы тогда к ним обратились. И сейчас после проблем с испытаниями (парашютов в Швеции) мы еще раз обратились к НАСА, они готовы нам помочь", - сказал Пишель.
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В августе он сообщил РИА Новости, что следующие испытания парашютной системы для ExoMars-2020 планируются в США в ноябре-декабре 2019 года (основного парашюта в 15 метров) и феврале 2020 года (основного парашюта в 35 метров).
Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 планируется в июле-августе 2020 года. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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