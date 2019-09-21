У горящего ТЦ во Владивостоке возникла большая пробка

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Большая пробка возникла у горящего ТЦ "Максим" во Владивостоке в сторону центра города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра (23.00 мск), огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет, отмечают в МЧС. Пожар локализован. Власти сообщили, что пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке возник, предположительно, от взрыва газового баллона в кафе.

Правоохранители для безопасности перекрыли две из трех полос дороги в сторону центра города по проспекту 100-летия Владивостока у горящего торгового центра. Полиция регулирует движение. Из-за сужения дороги до одной полосы перед ТЦ образовалась серьезная пробка.