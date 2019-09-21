Эксперты развеяли миф о причинах появления "пивного живота"

"Люди стали больше думать о том, что именно они пьют. Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений", — сказал он РИА Новости, добавив, что пиво при этом остается очень популярным напитком, "это многогранный источник удовольствия, ведь пиво не относится к напиткам, которые пьют, чтобы одурманиться алкоголем".
"Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь (вызванная горькими веществами хмеля, а также дубильными веществами хмеля и оболочки солода. — Прим. ред.) разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому "пивному животу", сколько закуски", — считает сомелье Хилбрандт.
"Одним из популярных заблуждений касательно пива в Германии является довольно распространенное убеждение, что пиво из жестяной банки — это "дешевое пиво". При этом банка идеальна для хранения пива, потому что напиток не очень хорошо переносит кислород и свет, а в банке мало кислорода, она не пропускает свет, так что пиво в ней, так сказать, совершенно защищено. Поэтому пиво в банке, прежде всего если речь идет о характерных сортах пива, не может считаться дешевой альтернативой", — рассказал сомелье Хилбрандт.