Эксперты развеяли миф о причинах появления "пивного живота"

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Эксперты пивной отрасли в преддверии "Октоберфеста" рассказали РИА Новости, как правильно бороться с "пивным животом", чем закусывать пиво и почему баночное незаслуженно пользуется дурной славой.

Знаменитый на весь мир пивной фестиваль "Октоберфест" стартует в Германии 21 сентября.

Согласно статистике, в ФРГ употребление пива в последние годы падает, параллельно растет количество сортов пенного напитка на рынке. Такая тенденция связана с тем, что немцы стали питаться более осознанно, в первую очередь это касается молодежи, считает пивной сомелье Штефан Хилбрандт.

"Люди стали больше думать о том, что именно они пьют. Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений", — сказал он РИА Новости, добавив, что пиво при этом остается очень популярным напитком, "это многогранный источник удовольствия, ведь пиво не относится к напиткам, которые пьют, чтобы одурманиться алкоголем".

По словам Хилбрандта, пиво по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок.

"Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь (вызванная горькими веществами хмеля, а также дубильными веществами хмеля и оболочки солода. — Прим. ред.) разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому "пивному животу", сколько закуски", — считает сомелье Хилбрандт.

Выбор закусок к пиву, на взгляд эксперта, прямо зависит от сорта напитка. К светлому терпкому пиву, например Pilsner, хорошо подходит выдержанный сыр Гауда, к темным насыщенным сортам типа Stout — шоколад со вкусом чили, считает сомелье.

Хилбрандт также отметил значительный качественный рост безалкогольного пива в последние годы, которое "по вкусовым параметрам все больше приближается к нормальному пиву", притом что традиционный напиток с градусом остается пока "более выраженным со вкусовой точки зрения".

"Предубеждением, которое упрямо сохраняется", назвала представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова утверждение о том, что пиво — это мужской напиток, в то время как женщины якобы предпочитают вино. По ее словам, слабый пол действительно пьет пиво меньше, однако именно женщины "считают очень ценным многообразие и вкусовые качества". Стоянова добавила, что считает важным "культурно-историческое значение и обоснованность" закона о чистоте пива (нем. Reinheitsgebot. — Прим. ред.), который регламентирует производство пива в Германии с 1516 года и предписывает использовать для производства напитка только три ингредиента: воду, ячмень (ячменный солод) и хмель.

"Одним из популярных заблуждений касательно пива в Германии является довольно распространенное убеждение, что пиво из жестяной банки — это "дешевое пиво". При этом банка идеальна для хранения пива, потому что напиток не очень хорошо переносит кислород и свет, а в банке мало кислорода, она не пропускает свет, так что пиво в ней, так сказать, совершенно защищено. Поэтому пиво в банке, прежде всего если речь идет о характерных сортах пива, не может считаться дешевой альтернативой", — рассказал сомелье Хилбрандт.

Отвечая на вопрос РИА Новости, как же выбрать идеальное пиво, оба эксперта сообщили, что это в первую очередь индивидуальное решение каждого любителя пенного напитка.