Исследование показало, сколько российских туристов бросает монеты в фонтан

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Исследование на тему "А вы бросаете монетку в фонтан или любой другой водоем, чтобы вернуться?", проведенное сервисом путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости, показало, что 15% опрошенных никогда не делают этого, так как им просто жалко денег, еще 53% респондентов все же отдают дань этой старой традиции.

В исследовании, которое проводилось с 3 по 9 сентября на сайте сервиса и в группе Туту.ру "Вконтакте", приняли участие 3875 человек.

"Каждый второй опрошенный (53%) бросает монетки в фонтан. Из них 34% ответили, что верят в примету, что брошенная монетка поможет вернуться сюда еще раз, а 19% не задумываются особо, а просто кидают, "потому что так принято", - рассказали об итогах исследования в компании.

"Противниками этой любимой у туристов забавы оказались 47%. Так, 32% респондентов считают, что бросать монетки – это глупая привычка, а 15% не бросают деньги, просто потому что их жалко выкидывать", - говорится в сообщении.

Сотрудники Туту.ру также поделились комментариями, которые оставляли участники исследования. Большинство из них верят, что старая традиция помогает вернуться, а кто-то, кидая монетку, загадывает желание.

"Я живу у моря, гуляю каждый день по берегу и, если нахожу монетку, кидаю ее обратно, чтобы чье-то желание все-таки исполнилось", - написала Жанна. Респондент по имени Светлана сообщила, что бросает монетки в реку или море, потому что так делали ее родители, когда она была маленькой, а теперь пришла ее очередь сохранять эту традицию.