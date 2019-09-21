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РИА Новости
Туризм

Исследование показало, сколько российских туристов бросает монеты в фонтан

03:32 21.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФонтан
Фонтан
© РИА Новости / Владимир Песня
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Фонтан. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Исследование на тему "А вы бросаете монетку в фонтан или любой другой водоем, чтобы вернуться?", проведенное сервисом путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости, показало, что 15% опрошенных никогда не делают этого, так как им просто жалко денег, еще 53% респондентов все же отдают дань этой старой традиции.
В исследовании, которое проводилось с 3 по 9 сентября на сайте сервиса и в группе Туту.ру "Вконтакте", приняли участие 3875 человек.
"Каждый второй опрошенный (53%) бросает монетки в фонтан. Из них 34% ответили, что верят в примету, что брошенная монетка поможет вернуться сюда еще раз, а 19% не задумываются особо, а просто кидают, "потому что так принято", - рассказали об итогах исследования в компании.
"Противниками этой любимой у туристов забавы оказались 47%. Так, 32% респондентов считают, что бросать монетки – это глупая привычка, а 15% не бросают деньги, просто потому что их жалко выкидывать", - говорится в сообщении.
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Сотрудники Туту.ру также поделились комментариями, которые оставляли участники исследования. Большинство из них верят, что старая традиция помогает вернуться, а кто-то, кидая монетку, загадывает желание.
"Я живу у моря, гуляю каждый день по берегу и, если нахожу монетку, кидаю ее обратно, чтобы чье-то желание все-таки исполнилось", - написала Жанна. Респондент по имени Светлана сообщила, что бросает монетки в реку или море, потому что так делали ее родители, когда она была маленькой, а теперь пришла ее очередь сохранять эту традицию.
"В фонтан одного города готова была бросить весь кошелек и кредитки, чтобы не уезжать из него. В Геленджике на набережной есть фонтан, деньги из которого, как написано, идут на благотворительный фонд (надеюсь, что именно так)", - сообщила пользователь Диана. Зато Наталья никогда не бросает деньги в воду, а готовится к поездке заранее и возвращается в любимые места "по собственной воле".
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