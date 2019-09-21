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РИА Новости

СМИ: в Ираке задержали подозреваемого во взрыве маршрутки в Кербеле

03:24 21.09.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Силы безопасности Ирака задержали подозреваемого во взрыве маршрутки в иракском городе Кербела в центральной части страны, сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.
Ранее телеканал al-Sumaria сообщил, о девяти погибших и четверых раненых в результате взрыва.
"Силы национальной безопасности задержали исполнителя взрыва в Кербеле", - заявил источник.
По его словам, он был задержан в одном из ресторанов неподалеку от места взрыва.
Также телеканал сообщил со ссылкой на пресс-службу сил безопасности, что число погибших увеличилось до 12, пять человек пострадали.
Взрывное устройство, заложенное в маршрутку KIA, сработало в пятницу у въезда в Кербелу рядом с КПП.
При этом член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил порталу Baghdadtoday, что маршрутка была переоборудована для работы на газу, возник пожар, и в итоге она взорвалась.
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