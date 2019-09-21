Ученый: необходимо разработать систему оценки загрязнения почв в городах

"В России нет предельно-допустимых концентраций (ПДК) для загрязнителей в почвах, разработанных для городских территорий. Мы до сих пор пользуемся значениями для почв, которые обоснованы для пахотных территорий в 70-х годах, а не для городов. В своих исследованиях мы пытаемся доказать, что пора модернизировать систему... Нужно нормировать содержание загрязнителей в пыли, в газонах возле наших домов и тому подобное. У нас нет таких нормативов, поэтому любой новый норматив, разработанный для городских реалий, позволит точнее говорить, насколько безопасны существующие уровни загрязнения для человека", - сказал Семенков.