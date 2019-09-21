Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T07:34Z
https://ria.ru/20190921/1558951441.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155895/19/1558951915_0:226:1280:946_1036x0_80_0_0_e552c4e6a2e9cb43b855850d781a7d81.jpg
РИА Новости

Названа предположительная причина пожара в ТЦ во Владивостоке

03:07 21.09.2019 (обновлено: 07:34 21.09.2019)
24028
© РИА Новости / Инна ЭстринаПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Инна Эстрина
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке возник, предположительно после взрыва газового баллона в кафе, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
Источник в правоохранительных органах города, в свою очередь, рассказал, что газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицы.
Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался приблизительно в 6 утра (23.00 пятницы мск), огонь охватил тысячу квадратных метров, в здании частично обрушились конструкции. По словам источника в силовых структурах, выгорели торговые точки на четырех их пяти этажей ТЦ.
Пострадавших нет. Пожар уже локализован.
Пожар на прогулочном теплоходе в Москве
01:13РИА Новости
Пожар в торговом центре во Владивостоке начался в кафе
181210366815
Обсудить 19
Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Закрыть надо эти торговые центры и сделать из них обратно заводы фабрики.
21 сентября, 03:36
Dmitry Ivanov
70210011
Только не стони потом ,что продукты дорожают. Когда у нас будет на каждые сто жителей по магазину в шаговой доступности как в Европе ,тогда можно будет говорить о конкуренции и снижении цен, а пока нам до Европы как до луны пешком.
21 сентября, 04:31
Vlad Unfamiliar
810009
Рекомендуем
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Лента
новостей
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Анна Данилова
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Последствия пожара торгового центра Максим во Владивостоке
Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" Зоны 51 собралось более двух тысяч человек
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния