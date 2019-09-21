Названа предположительная причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке возник, предположительно после взрыва газового баллона в кафе, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

Источник в правоохранительных органах города, в свою очередь, рассказал, что газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицы.

Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался приблизительно в 6 утра (23.00 пятницы мск), огонь охватил тысячу квадратных метров, в здании частично обрушились конструкции. По словам источника в силовых структурах, выгорели торговые точки на четырех их пяти этажей ТЦ.