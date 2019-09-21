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РИА Новости

В Египте СМИ обвинили "Братьев-мусульман"* в попытках организовать протесты

03:01 21.09.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в пригороде Каира
Сотрудники полиции в пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в пригороде Каира
КАИР, 21 сен - РИА Новости. Египетские СМИ обвинили сторонников организации "Братья-мусульмане"* в попытке организовать массовые протесты в стране через социальные сети.
Ведущий телеканала MBC Masr Амру Адиб обнародовал в пятницу вечером запись, в которой один из лидеров организации призывает сторонников "собираться возле домов, пока не будут сформированы большие группы, а затем идти на площадь".
По его словам, силы МВД задержали сына одного из лидеров "Братьев-мусульман"*, находящегося в тюрьме Саада Кататни, за попытку организовать несанкционированную акцию протеста.
В то же время, в соцсетях и на подконтрольных исламистам телеканалах распространяются видео с кадрами массовых протестов, которые якобы проходят в египетских городах.
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Однако, по данным египетских СМИ, речь идет о старых кадрах, либо о кадрах с футбольными болельщиками, вышедшими на улицу в пятницу после матча двух самых популярных в Египте команд "Аль-Ахли" и "Замалека".
В то же время, как передает корреспондент РИА Новости, на главной каирской площади Тахрир каких-либо протестных акций не наблюдается, автомобильное движение открыто. Но при этом в центре города усилены меры безопасности, размещены дополнительные силы полиции.
В свою очередь египетский депутат Мустафа Бакри написал в своем микроблоге в сети Twitter, что катарский спутниковый телеканал "использует небольшие скопления народа и старые видео", чтобы спровоцировать беспорядки в стране. Он привал египтян "не следовать за "Братьями-мусульманами"*, которые используют ситуацию в своих интересах". В противном случае, по его словам, Египет ждет судьба соседней Ливии.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.
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Братья-мусульманеЕгипетВ мире
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