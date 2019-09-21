Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7 к выборам в США

"Накануне выборов 2020 года, мы знаем, что есть относительно небольшое, но все еще значительное число сертифицированных машин для голосования с операционной системой Windows 7. Мы также знаем, что переход на машины с новыми операционными системами к 2020 году может быть невозможен по ряду причин", - говорится в сообщении.