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РИА Новости

Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7 к выборам в США

02:40 21.09.2019
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© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Компания Microsoft предоставит бесплатное обновление системы безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства, говорится в ее заявлении.
Как поясняет издание Hill, такое решение Microsoft приняла спустя два месяца после появления в СМИ сообщений о том, что подавляющее большинство органов, занимающихся проведением выборов, по всей стране используют Windows 7 или более старые операционные системы, в том числе при создании бюллетеней и подсчете голосов.
Microsoft заявила, что выпустила Windows 7 в 2009 году и планировала предоставлять обновления системы безопасности только в течение десяти лет. Кроме того, подчеркивается, что старое программное обеспечение не может гарантировать того же уровня безопасности, что и современные операционные системы.
"Накануне выборов 2020 года, мы знаем, что есть относительно небольшое, но все еще значительное число сертифицированных машин для голосования с операционной системой Windows 7. Мы также знаем, что переход на машины с новыми операционными системами к 2020 году может быть невозможен по ряду причин", - говорится в сообщении.
В связи с этим, согласно заявлению Microsoft, будет предоставлено "расширенное обновление для сертифицированных на федеральном уровне систем для голосования, работающих на Windows 7".
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