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РИА Новости

Байден призвал Трампа обнародовать транскрипт разговора с Зеленским

02:34 21.09.2019
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© AFP 2019 / Genya SavilovДжо Байден
Джо Байден
© AFP 2019 / Genya Savilov
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским о начале расследования в отношении сына Байдена Хантера, сообщается в распространенном заявлении бывшего чиновника.
Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что Трамп неоднократно оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, он сделал это во время июльского телефонного звонка.
"Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу", - говорится в документе.
Байден заявил, что если эти сообщения верны, то "в самом деле, нет границ желанию президента Трампа злоупотреблять свое властью и унизить" свою страну.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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