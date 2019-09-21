Байден призвал Трампа обнародовать транскрипт разговора с Зеленским

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским о начале расследования в отношении сына Байдена Хантера, сообщается в распространенном заявлении бывшего чиновника.

Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что Трамп неоднократно оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, он сделал это во время июльского телефонного звонка.

"Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу", - говорится в документе.

Байден заявил, что если эти сообщения верны, то "в самом деле, нет границ желанию президента Трампа злоупотреблять свое властью и унизить" свою страну.