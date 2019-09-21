К горящему ТЦ во Владивостоке прибыли еще две пожарные машины

Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019

© Виталий Аньков Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Еще две пожарные машины прибыли к торговому центру "Максим" во Владивостоке, охваченному крупным пожаром, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра (23.00 мск), огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет, отмечают в МЧС.

На месте тушения работали три пожарные машины, еще две прибывшие начали тушить огонь на другой стороне здания. Пожарные внутри здания начали выбивать стекла.

Кроме того, к стоящей у ТЦ "скорой" присоединилась еще одна машина медиков.